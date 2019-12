Enighed om nyt forlig: Kolding Havn skal være en både-og-havn

Havnen i Kolding har de seneste uger været omdrejningspunkt for debat, efter den politiske aftale om at nedlægge Koldings Erhervshavn om 25 år blev droppet.

Torsdag aften oplyser Kolding Kommune, at politikerne nu har indgået et nyt forlig om Kolding Havn og dens fremtid.

Den betyder, at virksomhederne på havnen umiddelbart ser ud til at overleve, mens der skal laves endnu flere grønne områder, så erhvervs- og byliv bliver bundet sammen på ny. Hvordan det helt præcist bliver, skal havnens virksomheder, borgere og politikerne diskutere det næste halve år.

Det forlig lyder godt i borgmesterens ører, der beskriver den kommende havn som en både-og-havn.

- Jeg er jo rigtig glad for, at vi er blevet enige om, at havnen både skal være grøn og erhvervshavn, og at det skal bindes sammen, siger Jørn Pedersen, borgmester, (V), Kolding Kommune, til TV SYD.

Løsgænger jubler over nyt forlig

I november sidste år stod et enigt byråd bag at nedlægge Kolding Erhvervshavn de næste 25 år.

Den 9. december i år meldte SF, Enhedslisten og løsgængeren Hanne Dam ud, at de brød med forliget, og herefter fulgte Socialdemokratiet med.

For Hanne Dam var det blandt andet et spørgsmål om arbejdspladser.

- Jeg kan godt lide at lave socialt arbejde, og det kræver, at vi får nogle penge i kommunekassen - og så skal der jo selvfølgelig være arbejdspladser i byen, siger Hanne Dam til TV SYD.

Derfor er hun særligt glad for, at politikerne nu er blevet enige om at have en dialog om havnens fremtid.

- Vi skal snakke om, hvordan havnen skal se ud, hvordan det kan blive et sted, hvor både virksomheder og byliv kan hænge sammen, og hvilke virksomheder det er, der skal ligger der, siger Hanne Dam, der endnu ikke kan svare på, om alle virksomheder får lov til at blive boende på havnen.

Både hun og borgmesteren tror på, at de kan finde en løsning for havnens fremtid, og den nye politiske aftale skal være på plads inden sommeren 2020.

