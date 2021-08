Eqlima og Feraidon er flygtninge fra Afghanistan og kan ikke forstå det, der lige nu sker i deres hjemland: - Det er simpelthen ufatteligt

På en villavej i Kolding sidder familien Ghawsi i deres sorte lædersofa og kan ikke tro det, de ser i fjernsynet.

De har slået over på den arabiske kanal Al Jazeera, der rapporterer fra familiens hjemland, Afghanistan, hvor kaos i øjeblikket hersker, efter at Taleban på få dage er rykket ind i landet og time efter time overtager mere og mere af magten i landet.

Kanalen viser billeder fra lufthavnen i hovedstaden Kabul, hvor en stor menneskemængde er løbet ud på landingsbanen og forsøger at komme ombord på fly, der kan eskortere dem ud af landet. Også billeder af bevæbnede medlemmer af Taleban, der befinder sig i præsidentpaladset, vises på skærmen.

Faren, Feraidon, ryster på hovedet af det, han ser, og har svært ved at finde de rette ord.

- Det er simpelthen ufatteligt, faktisk, siger han.

Har familiemedlemmer i Kabul

Når Feraidon har så svært ved at se det, der sker lige nu i Afghanistan, skyldes det, at han selv har stået i den samme situation som folkene på landingsbanen: at måtte flygte fra et sted til et andet, fra et land, man elsker, til et land, man ikke kender. At befinde sig i en farlig og uvis fremtid.

Flugten tog han med sin kone, Eqlima, og to af deres i alt fire børn. Af de samme grunde som dem, folk flygter fra nu.

- En flok røvere og fundamentalister kom til magten. De kunne ikke se intelligensen, de kunne ikke se piger gå i skole, de kunne ikke acceptere mænd uden skæg, der gik i moderne tøj. Du skal gå med turban, og du skal gå med fuldskæg, sagde de, siger Feraidon, der i dag arbejder som projektingeniør.