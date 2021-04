Er der en håndværker til stede?

Kunderne må vente

For kunderne betyder det, at der er længere ventetid, inden håndværkerne kan komme.

- Indtil sommerferien er vores kalender fyldt godt op, fortæller Kaj Bundgaard. Men vi kan godt tage nyt arbejde ind til efteråret.

Den store aktivitet i byggeriet har også betydet, at Vojens-firmaet har købt materialer ind til lager for at være sikre på at kunne udføre de opgaver, de har.

- Vi har købt ind nu, så vi er sikre på at kunne få det til den aftalte tid, pris og mængde. Hvis vi venter for længe, så er vi bange for, at vi ikke kan få de materialer, vi skal bruge. Så vi binder flere penge i lageret.