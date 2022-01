Er Heidi fra Vonsild Danmarks Sejeste Idrætslærer?

Eleverne er glade for idræt

Idrætslæren er glad for at blive nomineret, og hendes motivation for undervisningen kommer også af, at hendes elever er glade for idræt.

- De kommer tit og spørger, hvad vi skal lave næste gang, eller hvad det er for noget musik, som vi dansede til. De er meget engageret, siger hun.

Heidi Sejr Sørensen forsøger at tilrettelægge sin undervisning, så alle kan være med.

- Det jeg gør så godt, er at jeg rummer alle eleverne, og fokuserer på at skabe det bredeste idrætstilbud til dem. Jeg skaber en differentierede undervisning, hvor alle elever kan være med - også selvom man sidder i kørestol eller man er autist og har svært ved at være blandt andre mennesker, siger hun.