Et ud af fire trafikdrab skete i Syd- og Sønderjylland

Flere unge involveret i spiritusulykker

Midt i glæden over, at antallet af trafikdræbte er faldet markant, er tallene for, hvor stor en andel af spirituspåvirkede i trafikulykker, der var 18-24-årige indblandet, steget.

I 2020 var der 26 procent flere spirituspåvirkede førere eller fodgængere i aldersgruppen 18-24 år i forhold til gennemsnittet i 2015-2019. Langt de fleste spirituspåvirkede 18-24-årige kørte personbil, da ulykken skete.

I Sydøstjyllands politikreds var der 140 ulykker med indblanding af spiritus, hvoraf der var 31 18-24-årige involveret (svarende til 22 procent). I Syd- og Sønderjyllands politikreds skete der 116 spiritusulykker med 18-24-årige i 38 tilfælde (33 procent).

Marianne Foldbjerg Steffensen, der er afdelingsleder for trafiksikkerhed hos Vejdirektoratet, mener, at stigningen blandt de unge kan skyldes, at der har været fester i private hjem frem for bylivet.

- Det kan have gjort det mere besværligt at komme hjem fra festerne, end hvis de blev holdt i byen, siger hun.