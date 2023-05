Eva Kjer Hansen valgt som vicepræsident i internationalt parti

58-årige Eva Kjer Hansen (V) er valgt som ny vicepræsident i det europæiske liberale parti ALDE's ledelse.

Dermed bliver hun den første danske kvinde, som skal arbejde i den europæiske ALDE's bestyrelse. Uffe Ellemann-Jensen var præsident for ALDE i perioden 1994-2000.

Valget sker få uger før, Eva Kjer Hansen siger farvel til arbejdet som både folketings- og byrådspolitiker i Kolding Byråd.



Alliance af liberale europæiske partier

ALDE, som er 'Alliancen af Liberale og Demokratiske partier i Europa', inkluderer liberale nationale politiske partier fra lande i Europa. Alliancen repræsenterer 75 liberale partier i 44 lande med hovedkontor i Bruxelles.

I Danmark er partierne Venstre og Radikale Venstre medlem af ALDE.

- Jeg glæder mig meget til arbejdet i vores liberale ALDE-familie. Verden er et uroligt sted, og vi skal aldrig tage friheden for givet i Europa. Jeg ser frem til aktivt at fremme de demokratiske rettigheder og friheden i Europa, siger Eva Kjer Hansen.



Erfaren europapolitiker

Eva Kjer Hansen har en lang politisk karriere bag sig og har været minister ad flere omgange. Hun blev første gang valgt ind i Folketinget i 1990 og har også i en periode været medlem af Europa-Parlamentet.

Hun har desuden siddet 22 år i Folketingets Europaudvalg, hvoraf otte år har været som formand. Nu får hun mulighed for at fortsætte sit engagement i europæisk politik.

- En af mine mærkesager er, at vi kommer i gang med udvidelse af det europæiske samarbejde, vi skal have flere medlemmer indlemmet i EU for at sikre stabilitet og demokrati i vores del af verden.



Bliver boende i Danmark

Stillingen som vicepræsident i ALDE er ulønnet, og derfor fortsætter Eva Kjer Hansen i sit nye arbejde i et rekrutteringsfirma i København.

- Min hovedbeskæftigelse er at være Executive Search, og så bruger jeg min fritid på det politiske arbejde i ALDE. Jeg er vant til at bruge al min vågne tid på politisk arbejde, så det er fint foreneligt.

Selvom ALDEs hovedkontor ligger i Bruxelles, så har Eva Kjer Hansen ingen planer om at flytte.

- Jeg er vant til at rejse meget. Det har jeg gjort både som folketingspolitiker og som medlem af Europa-Parlamentet, da min base altid har været enten i Sønderjylland eller Kolding, siger Eva Kjer Hansen.

- Der bliver nogle ture til Bruxelles, men det er ikke anderledes end at rejse til København.