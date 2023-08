Eventsted reddet et døgn efter konkursbegæring

Det må have udløst spontan håndsved hos konfirmander, deres forældre og kommende brudepar og deres entourager, da det torsdag kom frem, at eventstedet Volkerts Fylke i Kolding havde indgivet en konkursbegæring. For slet ikke at tale om leverandører og ansatte, der har penge til gode for leverancer og løn.

Men ikke så snart var ulven sluppet løs, så den var fanget ind igen. I dag fredag kom det frem, at den tidligere investor af stedet, Lars Jørgensen, har købt Volkerts Fylke og vil drive det videre i den form, det har i dag.