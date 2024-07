Få kilometer fra de dyre attraktioner koster oplevelserne nul kroner

For nogen er de gratis oplevelser dog ikke et valg, men en nødvendighed.

I Røde Kors er de vant til at hjælpe, hvor der er brug for det. Det gælder både med gavepakker, julehjælp og i genbrugsbutikkerne.

- Det er ikke sikkert, at der er råd til god mad. Eller overskud til det, siger Lea Hansen, der er formand for Røde Kors i Billund.

Ifølge Danmarks Statistik lever 213.000 mennesker i Danmark i relativ fattigdom. De gratis ferieoplevelser lander altså på et tørt sted for nogle familier.

- Når vi kan hjælpe en familie, betyder det, at deres barn ikke behøver være anderledes stillet end de andre børn, og det er vigtigt for forældrene, for børnene er jo det vigtigste i ens liv, siger hun.

Blandt andet butikken i Vorbasse, hvor Lea Hansen fortæller, at de sidste år indsamlede 100.000 kroner til at hjælpe udsatte.

En port til naturen

Det er dog mere end bare en shelterplads, som familien Christensen slapper af i.

Naturrum Kirstinelyst ligger ved Randbøl hede og har udover shelterpladserne også et naturoplevelsescenter, flere stier rundt i området og et fugletårn.

- Vi vil lave en port ud til naturen her. 1000 hektar hede kan være total uoverskuelig, men her kan man lære heden at kende, så man også får lyst til at begive sig ud i den, siger Gert Hougaard Rasmussen, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen.

Der er seks shelterpladser i alt, og de kan bookes på forhånd. Hvis de stadig er ledige klokken 20, så bortfalder bookingen, og alle kan tilbringe natten i shelteret.