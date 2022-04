Færre og færre går forgæves efter Danmarks bedste romkugle

Da Seest Bageri for tre uger siden vandt titlen om Danmarks bedste romkugle, stod kunderne i lange køer uden for de to bagerier i Kolding. Mange måtte slukøret konstatere, at der allerede klokken syv om morgenen var udsolgt.



Nu er produktionen imidlertid sat så meget i vejret, at færre og færre går forgæves efter den ombejlede romkugle.

- Nu er klokken 10.30 om formiddagen, og der er stadig romkugler på hylderne. For tre uger siden var der udsolgt klokken syv om morgenen. Og det er ikke fordi, vi sælger færre romkugler, det er bare fordi, vi produktionsmæssigt er bedre med, fortæller Claus Toft Hansen, indehaver af Seest Bageri i Kolding.