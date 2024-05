Familie fra Kolding er halvvejs på toårig jordomsejling

Efter at have købt en sejlbåd og småsejlet et par år, blev det alvor for et år siden. Småsejlads er i denne sammenhæng et halvt år der og et halvt år hisset.

Men nu skulle det være det helt store - kloden rundt på to år.

- Det blev for meget arbejde, og jeg fik stress, så vi besluttede at lægge vore liv om, og det blev så på havet, fortæller Jesper Riber.



Lige nu er de i Fransk Polynesien, 15.500 kilometer hjemmefra, med kurs mod Tahiti.

De to børn i familien Mia og Andreas får en times undervisning om dagen i dansk og matematik af deres mor, og resten af pensummet er under og over havet.

- I sidste uge var vi ude og svømme med hajer, og vi har også fanget en tun på 70 kilo, fortæller Jesper Riber.



Familiens eventyr kan følges på Facebook under titlen 'værmed på sejltur' (og der mangler ikke et mellemrum) og på 'værmed.dk'.