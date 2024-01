Familie til afdød er både lettede og frustrererede over dom

- Han fortjener at blive hårdt straffet for det, han har gjort. Hans tidligere domme viser jo, at han er meget ligeglad med andre mennesker, lød det fra Pernille Lassen, storesøster til Thomas Lassen.

Klient stærkt påvirket af sagen

Kaiser Bech har været til stede i retten under de to første retsmøder. Her har han forholdt sig roligt undervejs og ikke fortrukket mange miner.

- Det er en dybt ulykkelig sag, og der er ikke nogen tvivl om, at min klient har været stærkt påvirket af det og synes, det er meget svært i forhold til alle de pårørende. Han ved udmærket godt, at det, han har foretaget sig, er kritisabelt, og at det har haft det værst tænkelige udfald, lød det fra hans forsvarer Janus Malcolm Pedersen efter dommen.