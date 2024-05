Far til hovedmistænkt i dopingsag roser sin søn

Her overværede han sin søn afgive forklaring på sagens første dag.

Den 40-årige søn er tiltalt for at være hovedmanden i en omfattende og organiseret handel med doping og ulovlige lægemidler.

Han erkender at have kørt en ulovlig forretning, men afviser at det skulle være sket sammen med sagens øvrige fire tiltalte.

- Han tager det på sin kappe alt det her med doping. Det skal knægten have ros for, sagde faren til TV SYD efter retsmødet.

