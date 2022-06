Fastfoodkæde indfører firedages arbejdsuge - ekspert mener, at alle, der kan, bør gøre det

Spørgsmålet er bare hvorfor man så ikke indfører firedages uger på alle arbejdspladser, hvis det er så simpelt?

- Det er arbejdspladser, hvor det ikke er muligt, men på de det er, kan jeg simpelthen kun sige, at det virkelig er et godt spørgsmål, hvorfor man ikke bare indfører det, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved det simpelthen ikke.



Et spørgsmål om vaner

For at kunne nå i mål med at implementere en firedags uge, er det vigtigt, at man ikke bliver ved med at arbejde på den samme måde, som man gør ved en almindelig femdages arbejdsuge.