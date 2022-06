Fastfoodkæde indfører firedages arbejdsuge - tre tips til at gøre det samme

- Vi har indført tre konkrete tiltag, der har sikret, at vi får en mere struktureret og effektiv hverdag, fortæller Jens Broch, der er direktør i Sunset Boulevard.

Ét af tiltagene er et 'skoleskema', som betyder, at de ansatte i tidsrummet 09.00-11.00 ikke må forstyrres, og det har for Stephanie Andersen gjort en verden til forskel.

- Opgaver, der tidligere tog mig flere dage at lave, kan jeg nu lave på et par timer, fordi jeg får ro til at fordybe mig uden forstyrrelser.