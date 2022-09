Fem 3.g-drenge hjemsendt fra gymnasium: Lavede grov rangliste over 1.g-pigers udseende

Selv ligger hun "godt" på listen, og hun ved, at nogen af dem, der ligger i bunden er meget flove over at være placeret dér. Men uanset kategori er hun ked af, at der overhovedet er foretaget sådan en vurdering.

- Jeg har det dårligt med, at mit Lectio-billede kan ses af alle, og at så mange har det nu, fortæller hun.

Ifølge rektor Per Møller, skal der sættes hårdt ind på området.

- Vi skal have opdateret retningslinjerne for, hvordan man agerer digitalt. Vi er et andet sted i dag, end da de blev sammenfattet.