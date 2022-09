Fem gymnasiedrenge vil sige undskyld til 200 piger efter rangliste

Der er ifølge Per Møller flere måder at vise handlekraft på.

På den korte bane bliver det gennem undskyldningsseancen.

På den lange bane er opgaven en anden.

- Vi kan alle forfalde til at sige, at straffen er for slap uanset hvad. Men det er det nemme argument. Jeg synes, den svære opgave ligger i at nå ind til problemets centrale kerne, siger Per Møller og fortsætter:

- Det handler om den delingskultur, der er blandt unge mennesker. Det her er en anledning til at gå ind i en kulturdebat om den her delingskultur. Og den her sag kan være med til, at den kultur får noget mere opmærksomhed.