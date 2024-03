Fem ting du måske ikke vidste om muslimernes mest hellige måned

Hvad er Ramadan?

Ifølge islam er Ramadan der, hvor profeten Muhammed fik sin første åbenbaring af ærkeenglen Gabriel. Det skete efter sigende på den 27. dag i den niende måned, som netop kaldes Ramadan. Siden har muslimer fastet i denne måned for at fordybe sig åndeligt.

Skal alle faste?

Nogle grupper er undtaget fra at faste. Det gælder små børn, gamle og syge, ligesom kvinder, der har menstruation, er gravide eller ammer også er undtaget. Rejsende, sportsudøvere og mænd i krig kan også blive fritaget. Alle opfordres dog til at faste på et andet tidspunkt.

Hvorfor spiser mange muslimer dadler under Ramadan?

Dagens afholdenhed opvejes af et natligt måltid kaldet iftar. Til iftar bryder mange traditionelt fasten ved først at spise dadler, da det var sådan, profeten Muhammed ifølge islam plejede at bryde sin faste.

Hvad er formålet med at faste?

Fastens formål er at opnå taqwa, som kan oversættes til en slags fromhed eller gudsbevidsthed. Dertil kan muslimer have mange individuelle formål med fasten. Nogle faster for at vende fokus fra kroppens fysiske behov og i stedet dyrke troen og komme tættere på Gud.

Hvad er eid al-fitr?



Når Ramadan slutter, bliver det markeret med en stor festmiddag, der kaldes eid al-fitr. Det betyder løst oversat “fest for fastens afslutning”. Mange kalder dog bare dagen for eid, som egentlig bare betyder fest.

Dagen begynder med den traditionelle eid-bøn, som muslimer mødes for at holde i moskeer eller på større pladser i det fri. Efterfølgende indtages det første måltid i dagtimerne, og senere på dagen følger et stort festmåltid.



Helligdagen er desuden kendetegnet ved, at børnene får gaver, og man besøger familie og venner, som ønskes en glædelig fest ved at udbringe et "eid mubarak." Festen bliver ofte sammenlignet med den kristne jul.