Finte sikrer milliondyrt opkøb af lejlighed på fodboldstadion

Derfor har kommunen nu taget alternative metoder i brug ved at opkøbe en "ejerlejlighed".

Det skriver DR.

Ejerligheden består dog noget utraditionelt af både omklædning, toiletter og en tinglyst brugsret til tribunen på stadionet.

Prisen render op i 33,5 millioner kroner, som er det eksakt samme beløb, som et bredt flertal i budgetforliget besluttede at støtte byggeriet med til en ny tribune.

Det er ulovligt for kommuner at støtte private erhvervsvirksomheder, som kommer til at stå bag stadionudvidelsen, men lejlighedsopkøbet skulle ifølge DR have været udtænkt af et advokatfirma, hvorfor opkøbet må formodes at være inden for lovens rammer.