Flere løber over togskinnerne i Trekantområdet

Muligheder for at komme fra eller til en perron på en togstation er altid inden for rækkevidde. Alligevel lokkes flere dog til at vælge en hurtigere vej ved at tage turen direkte over sporet.

På landsplan er der indberettet 733 nærvedpåkørsler i første halvår af 2022. Det vil sige indberetninger, om episoder hvor et tog har været tæt på at ramme en person.

Antallet er en stigning på ca. 100 indberetninger i forhold til første halvår 2021. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.