Flere og flere risikerer livet på lokal togstation

Kolding Station er en af dem i Danmark, hvor flest mennesker risikerer deres liv. Den er i top tre på listen over danske togstationer, hvor flest mennesker bringer sig i livsfare, fordi de krydser jernbanesporene. Det oplyser Banedanmark i en opgørelse over såkaldte sporløbere.

Dem er der blevet mange flere af i det seneste halve år, og Kolding Station er nummer tre på listen over, hvor flest sporløbere sætter livet på spil, fordi de krydser sporene i stedet for at benytte de gangarealer, der er.