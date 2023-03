Det oplyser Sygehus Lillebælt.

- Vi begynder at se flere af den type skader. For nylig opererede vi to patienter, der begge havde revet korsbåndet over i en padelkamp, fortæller Jakob Vium Fristed, der er ledende overlæge på Knækirurgisk Enhed under Ortopædkirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus.



De typiske padelskader er en forstuvet ankel eller en knæskade. Fysioterapeut René Krogh fra Vejle Sygehus opfordrer til, at man supplerer kampene med styrketræning og husker opvarmningen.