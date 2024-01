Flere partier kræver redegørelse af fejlrigt indlæggelsesforløb

Ifølge Hanne Roed skal en redegørelse undersøge de fejl, der er begået i sagen.



- Vi er nødt til først at undersøge, om der er procedurer, der ikke er overholdt, for hvis det er tilfældet, så nytter det ikke at ændre dem, siger 1. næstformanden.



Hun bakkes op af regionrådsmedlemmerne Ulla Holm (SF), Else Kayser (Ø) og Olav Nørgaard (V).

Da Kamma Rasmussen blev opereret for brok lavede kirurgen ved en fejl to huller på hendes tyndtarm, og hun endte derfor med at være indlagt i 128 dage.

Under indlæggelsen blev hun fejlmedicineret og oplevede, at der manglede hænder til at passe hende, og derfor overnattede de hos hende på skift.

Samtidig havde Kamma Rasmussen en byld på størrelse med en håndbold, men den blev først opdaget da hun senere blev indlagt på Kolding Sygehus.