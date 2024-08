Statsministeren var med, da departementschef blev gift på Fanø

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen er lørdag blevet gift med sin kæreste, Theis Bober. Brylluppet fandt sted lørdag formiddag i Sønderho Kirke på Fanø.

Det skriver Fanø Posten.

Billeder viser, at statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes mand, Bo Tengberg, deltager.

Bertelsen har særlig tilknytning til netop Sønderho og Fanø. Hun voksede op i Esbjerg, men forældrene rykkede senere til Fanø. Barbara Bertelsens mor bor i Sønderho og er med til brylluppet lørdag.

Barbara Bertelsens familie har et sommerhus i Sønderho, som hun holder af at besøge, har hun tidligere fortalt.

- Man kan simpelthen mærke, at man savner det, når man bor et andet sted. Jeg ved, at når jeg står af toget på banegården i Esbjerg og stiger på færgen til Fanø, så slapper jeg helt af. Der er noget helt magisk over Vadehavet, sagde hun til JydskeVestkysten i 2015.