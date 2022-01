Fly-boss er klar til gøre flybilletter grønne

Investeringer kræver et marked

Ifølge direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, er udmeldingen om, at flybranchen skal være klar til at flyve grønt allerede i 2025, afgørende for, at der nu kan sættes gang i de investeringer, der er nødvendige for at få sat udviklingen og produktionen af grønt flybrændstof i stor skala i gang.

- Den udvikling vil ikke ske i en almindelig kommerciel konkurrence med fossile brændsler, for grønne flybrændstoffer er dyrere, siger Tejs Laustsen Jensen.

Derfor er statsministerens udmelding afgørende for at få sat udviklingen i gang:

- Det, der kommer til at ske nu, er jo, at der skabes et markedsgrundlag for at sætte udviklingen i gang, siger han.