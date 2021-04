Flyvende isflager fra lastbiler koster bøder

Når lastbiler holder parkeret udendørs i vinterens kulde og frost, dannes der nemt is på taget, som spreder skræk, rædsel, ridser, buler og knuste ruder hos trafikanter bag dem, hvis lastbilerne ikke får fjernet is og sne før kørslen.

To lastbilchaufførere har netop fået dom og bødestraf for at have kørt med is på taget af deres anhængere til gene og fare for de øvrige trafikanter, når isen faldt ned på kørebanen.