Med Merete Due Paarup (RV) i spidsen, har byrødderne fra Radikale Venstre og Venstre i Kolding Kommune, i sinde at fremlægge et forslag om, at den førnævnte pulje kan omprioriteres, således at en forlængelse af de to svømmehaller kommer før opførslen af et nyt fodboldstadion.

- Fodbold nyder godt af, at de har masser af sponsorer, og hvis vi ser på, hvad der haster, så kan man godt spille fodbold i Kolding Kommune, mens svømmerne mangler vandkapacitet, siger Merete Due Paarup.