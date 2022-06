Følg tårnfalken på Koldinghus 24 timer i døgnet

- At vi nu med et kamera og livesending kan dele denne glæde og begejstring over, at se de små fugleunger vokse sig større, har længe været et ønske, siger han og tilføjer:



- Det er fascinerende at komme tæt på et så prægtigt dyr som tårnfalken. Inden længe vil de små fugleunger have vokset sig store nok til at stå klar på fuglekassen og derefter kaste sig ud i deres første flyvning. For Kongernes Samling er det interessant at dele viden om, hvordan falken lever. En fugl som historisk har været en vigtig aktør i tidligere tiders kongejagter.