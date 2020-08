Første bejler til borgmesterpost har meldt sig

Jakob Ville, 43 år og nuværende formand for Venstres gruppe i Kolding Byråd, vil gerne afløse Jørn Pedersen som borgmester.

Den melding kom han hurtigt med kun få timer efter, at Jørn Pedersen havde meldt ud, at han slipper tøjlerne med udgangen af 2021.

- Jeg tror på, at jeg har evnerne, og jeg er sikker på, at jeg har lysten. Det er op til Venstres medlemmer at pege på Venstres borgmesterkandidat, og jeg håber på deres opbakning. Allerede i går aftes fik jeg mange henvendelser fra baglandet. Beskeden var “så er det nu,Jakob”. Det er det så, siger Jakob Ville.

Læs også Kolding skal have ny borgmester

Han peger på, at han har den politiske erfaring som Venstres gruppeformand, men også som formand for teknik og klimaudvalget. Desuden har Jakob Ville både en Diplom i ledelse og en Master i offenlig ledelse samt praktisk erfaring som skoleleder i Jels.

- Kolding kommune har været basen i stort set hele mit liv og jeg vil gerne være med til at videreudvikle vores fantastiske kommune. Mine mange år i Venstres bagland, bestyrelser, hovedbestyrelse og forretningsudvalg gør, at jeg har fødderne solidt plantet i Venstre og i Kolding. Jeg ser gerne Kolding vokse og udvikle sig endnu mere. Kolding har så meget potentiale, som vi sammen skal have bragt i spil, siger Jakob Ville.

Han er foreløbig den første og eneste, der har meldt sig som bejler til Venstres bud på borgmesterposten. Han forventer selv, at der kan være flere bud, inden det hele bliver afgjort af Venstres medlemmer en gang i oktober.

Læs også Overblik: Disse borgmestre genopstiller - fire overvejer stadig