Første student springer ud

De fleste studenter udklækkes først i slutningen af juni, men Laura er elev på gymnasiets IB-linje, og derfor kunne champagnen poppes før alle andre.

Her foregår undervisningen på engelsk. Prøverne ligger tidligere på året end de danske, da opgaverne skal vurderes af censorer fra hele verdenen.

Hun har heller ikke fået sin karakter endnu, og skulle hun ende med at dumpe, skal hun tage eksamen igen.

Ikke desto mindre modtog hun i formiddag sin røde hue til jubelmodtagelse fra venner og familie.

- Det er både en lettelse at være færdig, men der er selvfølgelig også en super glæde ved at have færdiggjort det, jeg har sat mig for, fortæller hun.