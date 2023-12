Folk går over skinnerne på Lunderskov Station

Siden 2016 har Lunderskov Station været på listen over de stationer i Danmark, der ifølge Folketingets Ombudsmand ikke har gode nok adgangsforhold for mennesker med bevægelseshandicap.

Nu kritiserer borgere og byens lokalråd politikerne på Christiansborg, fordi de endnu ikke har afsat penge til at få installeret en elevator på stationen.

Flere folketingspolitikere erkender, at det ikke er godt nok. Derfor vil de forsøge at fremskynde sagen.

- Det er ikke i orden over for mennesker med handicap og for mennesker med barnevogn. Det giver også nogle farlige situationer for for alle i virkeligheden. Derfor er det også vigtigt og noget, der ligger mig på sinde at se, om ikke vi kan få midler, så vi kan få adgangsforholdene gjort bedre, siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen.