Folketingspolitikere vil undersøge, om det kan betale sig ikke at hælde 15 milliarder varmt vand ud i havet

- Vi ønsker ikke at gøre varmen dyrere, men derfor skal man alligevel tænke i andre alternativer, for når ressourcer løber ud i havet, er det ærgerligt både for klimaet og for os alle sammen, siger René Christensen og tilføjer:

- Lovgivningen er til for at beskytte forbrugerne. Jeg tænker ikke på at lave den del om, men opfordrer til, at man kigger på afskrivningsmuligheder, for forbrugerne skal ikke ender med regningen i sidste ende.