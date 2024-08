Forældre i oprør over skoleplaner

- Det vil få meget store konsekvenser for vores børn og svarer til en de facto lukning, fortæller Anya Palm, der har et barn på Ådalsskolen.

På Vamdrup Skole går der 535 elever og på Ådalsskolen går der 107. Specialtilbuddet er altså klart det mindste. Men den har et godt ry, og der er flere forældre, der er flyttet til området, for at deres børn kunne gå netop her. En af dem er Camilla Ulla Powell.

- Vi er pissebange for at blive klemt, når vi skal være sammen med det almene tilbud, siger fortæller Anya Palm.

- Det bliver svært at sidde som forældrerepræsentant for specialtilbuddet og forsvare, at der skal bruges flere penge på børn med særlige behov. Og hvis der en dag mangler en lærer på det almene tilbud, så kan man da lige hente en lærer på specialtilbuddet, hvor normeringen er bedre, siger Karina Bundgaard.

- Vi ser de her krumspring mange steder, hvor kommunerne forsøger at mindske udgifterne til specialområdet, fortæller Karina Bundgaard fra Autismeforeningen.

Det er nu ikke fordi, at kommunen regner med at spare mange penge på øvelsen. 540.000 kroner om året for de to skoler. Men småpenge kan også gøre ondt.

- Han elsker sine lærere, sin skole og sine kammerater. Han er kommet i skole hver dag, siden han startede i 0. og han udvikler sig fagligt og socialt. Nu kan vi se ind i en fremtid, hvor han kommer til at fungere næsten normalt, og det er vi meget taknemmelig for, fortæller Camilla Ulla Powell.

- Vi er flyttet hertil, fordi der ikke var noget tilbud til vores søn i den kommune, hvor vi boede. Der skulle han gå i en almindelig folkeskole. Men i børnehaven havde vi en nedsmeltning om morgenen, når han skulle afsted, og igen om aftenen, når han kom hjem. Vores psykolog sagde, at det ikke ville komme til at fungere med en almindelig klasse, fortæller Camilla Ulla Powell.

I forslaget slår forvaltning på tromme for, at der er fordele ved at slå specialtilbud og almen skole sammen.

"Det faglige potentiale ved at etablere specialklasser på en almenskole er, at det styrker de faglige synergier, det tværfaglige samarbejde og mulighederne for at videns- og erfaringsdele på tværs af almen og special. På den måde vil ledelsens og personalets specialpædagogiske kompetencer fra de tidl. specialskoler være med til at understøtte udviklingen af almenområdet i fortsat højere grad", skriver forvaltningen.

- Den formulering er vi fuldstændigt rasende over. Hvordan kan man slå to så forskellige områder sammen. Almindelige børn har brug for leg og venner og aktiviteter, børn med autisme har brug for ro, siger Anya Palm, der er mor til et barn på Ådalsskolen.