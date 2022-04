Forfatter og journalist Bente Hansen er død

Forfatteren og den tidligere journalist Bente Hansen er afgået ved døden efter længere tids sygdom. Hun blev 82 år.

Det oplyser hendes familie til Ritzau.

Bente Hansen blev født i Kolding og er måske bedst kendt for sit politiske arbejde, der startede i 60'erne. Her blev hun efter et møde med nogle unge fra Sovjetunionen interesseret i flere af de emner, der optog venstrefløjen i dansk politik.

Hun var i første omgang medlem af SF. Her blev hun dog en del af oprøret med "gammelmandsvældet", der førte til, at hun og andre brød ud og stiftede Venstresocialisterne.

Selv om Bente Hansen var folketingskandidat for SF og skulle have været det for Venstresocialisterne, hvis ikke for en teknisk fejl, var det nok mest uden for Christiansborg, at hendes politiske arbejde kom til syne.

Hun var en af frontfigurerne i ungdomsoprøret i 60'erne. Her arbejdede hun blandt andet som redaktør af Politiske Revy og senere i 70'erne var hun også chefredaktør på avisen Information i to år.

Her var hendes fokus på fremme af kvindesagen og de socialistiske træk i bevægelsen. Man kunne også finde hende på den første Femølejr i 1971.

Selv har hun beskrevet sin tid på Information som præget af, at hun var en af få kvinder på avisen. Ifølge hende selv forsøgte hendes mandlige kolleger at komme af med hende.

Efter hun forlod Information, blev hendes arbejde bragt i blandt andet B.T. og DR.

Ved siden af sit journalistiske arbejde skrev hun flere bøger såsom "Den marxistiske litteraturkritik" og "Forfattere i/mod kapitalismen".

Bogudgivelserne kom i en lind strøm og helt frem til 2014 og 2017, hvor hun udgav henholdsvis "Historien Findes" og "Ugudelighed? Tro, tvivl og tøven".

Dermed har hun udgivet bøger i seks forskellige årtier.

