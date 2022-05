Forkullet lig i udbrændt bil identificeret

En person blev tirsdag den 19. april fundet død i en udbrændt bil i Sjølund ved Kolding.

Politiets kriminalteknikere gik straks i gang med at identificere personen, og nu er efterforskningen færdig.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at der er tale om en 49-årig mand, der er ukrainsk statsborger.

- De tekniske undersøgelser viste tidligt, at der ikke var anledning til at vurdere, at der var tale om en strafbar handling. DNA-undersøgelserne har nu givet os svar på, hvem den afdøde person er, fortæller vicepolitiinspektør Torben Simonsen fra Sydøstjyllands Politi.