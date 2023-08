- Det krævede ikke lang betænkningstid. Jeg er superglad for at være i klubben og synes, at jeg har mange både sjove og udfordrende opgaver.



- Det er et fedt hold at arbejde med, og jeg befinder mig virkelig godt i lederteamet, siger Anders Eggert.

KIF Kolding har tidligere denne sommer ansat Lars Christiansen som sportschef.

Direktør Christian Hjermind forklarer, at det hele skal ses som et led i at få klubben tilbage i toppen af dansk herrehåndbold.

- Vi kæmper hver dag for at bringe KIF Kolding tilbage til toppen af ligaen og spille med om medaljer. I bestræbelserne for at nå dette er det altafgørende med en dygtig sportschef og et stærkt trænerteam.