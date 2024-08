Formand frygter, at spareplan vil betyde ensomme og inaktive ældre

På Als har Linak og Danfoss kæmpet med at finde arbejdskraft. Fremfor at flytte til mere befolkede områder, har de i stedet fundet løsningen ved at tiltrække folk udefra.

Hos Als-virksomheden Linak har man ikke blot måttet løse de typiske opgaver, der skal til for at generere omsætning, som andre virksomheder. Grundet virksomhedens geografiske placering, har det nemlig været svært for Linak at finde arbejdskraft. Derfor kigger virksomheden udenfor Als, for at finde løsningen på manglende ansatte. - Sønderborg er bare et fantastisk område. Det er fantastisk med naturen, menneskene er fantastiske og mulighederne i byen er gode. Derfor var det oplagt for mig og min familie, at det var her vi skulle bo, fortæller Mette Petersen, der er en af dem, som har rykket teltpælene op, for at bosætte i Sønderborg og arbejde.

Mette Petersen er sammen med sin familie flyttet fra Varde til Als, hvilket har været en positiv oplevelse.

I manglen på arbejdskraft ville det letteste være at flytte til en ny lokation. Det er Linak helt bevidste om, men også helt bevidste om ikke kommer til at ske. - Vi lukker ikke ned her og flytter væk. Vi løser problemerne her, og det siger Danfoss også, der har sit hovedkvarter her. Så må vi sørge for, at området bliver så attraktivt, at folk godt vil bo her, lyder det fra Bent Jensen, direktør i Linak A/S.

Bent Jensen, direktør i Linak A/S.

Den opgave ser de ud til at have fundet en løsning på, som involverer uddannelse og udenlandske studerende. Kurven er brudt Som Bent Jensen nævner, deler Linak udfordringen med blandt andre Danfoss. Ingen af virksomhederne ønsker dog at tage "den nemme løsning" og flytte væk, hvorfor, de har taget skeen i den anden hånd. I et samarbejde der løber over 20 år, har de to virksomheder sammen med Sønderborg Kommune og en lang række lokale aktører, arbejdet for at holde arbejdspladserne på Als. - Vi ser, at vi har fået brudt den negative kurve. Nu begynder vi at se befolkningsvækst og nu begynder den positive energi at brede sig, fortæller Lars Tveen, direktør i Bitten og Mads Clausen fonden, der står bag Danfoss.

Lars Tveen, direktør i Bitten og Mads Clausen fonden, der står bag Danfoss.