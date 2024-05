Forretningsmand, nørd og bilglad: Det er hovedmanden i en af Danmarks største dopingsager

Men lageret skulle ligge i Danmark, og efter at have kigget over hele Syddanmark fandt han et sted i Kolding. Det var lejet i en andens navn, så tiltalte slap for at få sit navn på lejekontrakten.

Han byggede en ekstra væg i lagerrummet, og her kunne han have sine varer i fred for manden med lejekontrakten.

- Han har galoperende OCD, så det passede ham fint, at jeg ikke rodede der, hvor han havde sine ting, lød det fra den tiltalte, der tilføjede, at han løj over for manden, da han forklarede, hvilke varer han ville opbevare på lageret.

Løn på 100.000 kroner om måneden

Den tiltalte ville ikke komme nærmere ind på personerne, som hyrede ham til opgaven, men han fortæller, at han fik 100.000 kroner om måneden for det.

Han kaldte sig selv mellemmand og stod for at modtage varer, pakke dem og sende dem ud til kunder i Danmark og Europa.

Han lånte en kammerats garage til at have nogle af pakkerne stående i. Kammeraten er også tiltalt i sagen. En anden af de tiltalte hentede så pakkerne der og tog dem med på sit arbejde ved GLS, hvorfra han sendte dem.

- Så slap jeg for at køre dem fra lageret og ud i pakkeshopsene. Det ville jeg gerne slippe for, for der kom mere og mere videoovervågning over det hele, forklarede den 40-årige.