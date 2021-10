Forsker: - Det tager tid før begravelseslovgivning ændrer sig, men det vil ske

Der kan gå lang tid, før det bliver lovligt at beholde din kæres aske i en urne. Det vurderer en ekspert i danskernes religiøse vaner.

En af dem, der godt kunne tænke sig at få lavet om på dét, er Lotte Vinkel fra Kolding. Hun mistede sin 12 dage gamle søn for to år siden.

Mindre end én måned efter han døde, var urnen med asken lagt i jorden. Men det er alt for tidligt, mener hun.

- Det hele gik i et tempo, hvor jeg ikke følte, jeg var klar til at give fysisk slip på min søns jordiske rester. Der var ikke tid til at sige farvel i mit eget tempo, fortæller hun.

Derfor stiller hun nu et borgerforslag, som kan ændre en meget restriktiv begravelseslovgivning, og som hun håber, kan hjælpe folk, som kommer i samme situation som hende.