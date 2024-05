Forsvarets tur i groomingsag fra Kolding

Torsdag var det retsdag nummer 22 i en sag, hvor en 25-årig mand er tiltalt for at krænke 27 piger i alderen 11-15 år. Det var også forsvarerens tur til at fremlægge sin side af sagen i Retten i Esbjerg.

Forsvareren, Brian Werner Lassen, mener, at de mindreårige piger var klar over, at den de havde kontakt med, var en mand på 25 år.

- De skriver til hinanden, at de er glade for hinanden, de sender hjerter, og hun spørger, om han havde kondom på. Skriver man sådan, når man er blevet voldtaget? Det gør man ikke. Det samleje er ren gensidighed, lød det fra forsvareren, mens anklageren tidligere havde fremhævet samme eksempel for at påpege, at pigen kun skrev til tiltalte efterfølgende, fordi hun var bange for, om hun var blevet gravid, og at korrespondancen herefter stoppede, fortæller forsvarsadvokaten.