Fra Kolding til Broadway: Familie har succes med musical i New York

Krænkelser i en krænkelsesparat tid

Men hvad handler stykket så om?

Parret kalder selv forestillingen for en krimikomedie, og den handler om et ungt par, der er på bryllupsrejse på et hotel, hvor de så mødes med nogle forskellige skæve karakterer.

Og netop de skæve karakterer var de lidt bekymrede for, hvordan amerikanerne ville tage imod.

- Det er helt vildt, at de har købt konceptet, for man skal godt nok gå med små skridt for ikke at træde nogen over tæerne, og vi træder alle over tæerne. Det, synes de faktisk, er sjovt, og det er jo heldigt, siger Inger Kiørbye Christensen, mens Carsten fortæller, at de faktisk måtte lave om i det oprindelige manuskript.



- Da vi sad og kiggede på vores gamle manuskript, var der simpelthen replikker, som vi kunne sige dengang, men som folk vil blive stødt over i dag. For os var det sådan: "Hold da op, at på så få år er der sket noget til i forhold til, hvad man kan", men det måtte vi lave om, siger han.