Fredagens smittetal: Smitten falder i landsdelen

Vejle er den mest smittede kommune i Syd- og Sønderjylland med et incidenstal på 198 smittede ud af 100.000 indbyggere de seneste syv dage.

Esbjerg kommer lige efter med en incidens på 175, mens Kolding indtager tredjepladsen med et incidenstal på 141.

Samlet set er smitten i de 14 syd- og sønderjyske kommuner aftagende for tredje dag i træk. I fem kommuner er antallet af nye smittede den seneste uge faldende. Især i Horsens, hvor antallet af nye smittede er faldet fra 92 til 83 siden torsdag. Det bringer incidenstallet i kommunen ned under 100 for første gang i ti dage.