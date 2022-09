Under coronakrisen investerede kommunen ellers stort på at lyse byen op til jul. Ifølge borgmesteren Steen Wrist (S) vil det ikke være fair at tænde de mange lys.

- Når borgere og erhvervslivet oplever stigende energipriser, vil det være et forkert signal at sende, at vi tænder tusindvis af julelys, siger borgmesteren i en pressemeddelelse.