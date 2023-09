Fremmede snuste rundt hos virksomhed – eftertragtet industri frygter spionage

PET har fokus på spionage

Politiets Efterretningstjenestes seneste trusselsvurdering advarer også mod potentiel spionage fra Kina. Her lyder det:

- Det er PET's vurdering, at den kinesiske stat er villig til at gå meget langt for at forfølge sine strategiske interesser på det videnskabelige og teknologiske område, og at der er en risiko for ulovlig eller uønsket kinesisk overførsel af viden og teknologi på især de områder, som Kina prioriterer strategisk.

Ifølge Ole Krohn bør der være et internationalt pres på Kina for at stoppe den formodede industrispionage.

- Det ville ikke være nok, hvis Danmark lagde pres på Kina. Man skal gå den europæiske vej, hvis det skal hjælpe noget, siger han.