Frihedskampens ofre blev mindet ved Klokkestablen

Mange af modstandsfolkene døde nemlig efter forræderi, og i vores landsdel havde de to lokale stikkere kaldet Jenny Holm og Snoen mange liv på samvittigheden.

- Inde på Staldgården (i Kolding, red.) lå Gestapos hovedkvarter for hele Syd- og Sønderjylland, og derinde arbejdede Jenny Holm og Snoen. I de officielle papirer hed det, at de var tolke, men deres egentlige arbejde bestod i at optrevle den danske modstandsbevægelse, og på den måde udgjorde de et dødbringende makkerpar, fortæller Michael Nobel Hviid.