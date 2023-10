Daniel, der dengang var 18 år gammel, var blevet ringet op midt i skoletiden. Derfor slap han alt han havde i hænderne og satte kurs mod Det Frivillige Beredskab i Kolding.

Daniel Groth Chrestensen skulle rykke ud sammen med den erfarne brandmand, Max Jørgensen. På vejen ud af garagen beslutter de to at bytte plads, således at det er Max Jørgensen, der ender med gå forrest, da de kommer frem.

Den beslutning kom til at ændre livet for dem begge to.