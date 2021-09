Fysisk fremmøde til Efterskolernes Dag: Frida glæder sig over et næsten normalt efterskoleår

Næsten almindeligt skoleår

Der er ifølge Efterskoleforeningen 31.745 elever, som begyndte på efterskole tilbage i august, og det er det højeste antal nogensinde.

På Lunderskov Efterskole får dette skoleårs elever et forholdsvis normalt skoleår, hvor sidste års coronarestriktioner ikke længere begrænser indbegrebet af efterskoleliv med fællesskab og sammenhold, mener forstander Irene Stapel Melander.

- Vi er stort set gået i gang med et helt almindeligt skoleår. Vi går ikke og kigger os over skulderen, som vi gjorde sidste år. Vi har stadig valgt blandt andet at beholde spritstandere, men vi nyder meget, at der ikke længere er afstandskrav, så nu kan de unge mennesker være tætte med hinanden, og det er jo også det, man kommer på efterskole for at opleve, siger hun.

Udover nærheden ser Frida Kabelka også frem til at opleve nogle af de udflugter, som hun måtte se langt efter sidste år.

- Vi får det endnu federe i år med mange flere muligheder og ture, så det bliver mega fedt, afslutter efterskoleeleven.