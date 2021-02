Genåbning giver dilemmaer i boldklub: - Vi kommer til at blande spillere fra flere skoler

Kan åbne, fordi det er udendørs

Når udendørssporten i Kolding Kommune kan genåbne ligesom i resten af landet, så skyldes det, at det foregår udendørs. Også selvom smittetrykket i kommunen er så højt, at skoler og daginstitutioner er lukkede. Det forklarede direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, tidligere i dag til TV SYD.