Genbo dybt frustreret: Landidyllen smadret på fjerde år

For Camilla Vange betyder det meget at få klarhed over, hvornår Arkil forventer at være færdige. For med den tunge trafik, som er et resultat af Arkils aktiviteter, er hun utryg ved at sende sine børn afsted på cykel i skole.

- Jeg ønsker jo at kunne sende mine børn trygt afsted, siger Camilla Vange.

Tilladelse efter tilladelse

Arkil skal både have en miljø- og landzonetilladelse for at få lov til at fortsætte deres projekt. De tilladelser skal Kolding kommune give. Og i følge Camilla Vange er Kolding kommune lige lovlig gavmilde med dem.