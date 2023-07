Genforenings- og Grænsemuseet blev indviet den 10. juli 1995 i overværelse af H.M. Dronning Margrethe II, Dronning Ingrid, Kronprins Frederik, Prins Joachim, Greve Ingolf af Rosenborg og cirka 5000 mennesker.



Grænsemuseet i Christiansfeld ligger på den gamle grænse til Preussen. For 103 år siden, var det her at sønderjyderne valgte at høre til Danmark.