Geografisk Have holder plantemarked i weekenden - her kan du møde Nicoline, som sælger sine frøposer med dansk natur

- Vi skulle holde afstand og give mere plads til alle, og her oplevede vi, at både vores stadeholdere og også mange gæster var meget glade for, at markedet blev spredt ud på to dage. Det gav mere ro til alle. Derfor har det været oplagt at fortsætte det på den måde, forklarer Geografisk Haves direktør, Lene Holm.

Hun forventer ikke besøgsrekord i år, men hun glæder sig meget til, at de mange planteinteresserede mennesker fra både ind- og udland indtager den smukke have for at opleve et unikt plantemarked.